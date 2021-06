Dans la matinée de ce dimanche 20 juin, un incident a opposé la star de télé-réalité connue sous le nom de Jasmine Milla à des agents de la SNCF. En effet, l’influenceuse se serait présentée à la gare de Lyon de Paris dans le but de prendre un TGV en direction de Nice. Mais le problème est qu’elle se serait présentée avec plus de bagages que ce qui est autorisé d’habitude. La star de télé-réalité aurait par la suite rejeté la demande des agents de la SNCF indiquant qu’elle ne pouvait embarquer avec autant de bagages.

Une dispute avec les agents de la “SNCF”

Une dispute entre Jasmine Milla et les agents aurait finalement pris fin sur son interpellation par la police et une garde à vue. Elle aurait traité une employée de la « SNCF » de : « sale chienne ». Malgré les explications des employés de la « SNCF », elle serait montée en faisant savoir qu’elle était prête à payer un second billet dans le but de garder tous ses bagages. Selon les informations rapportées sur la situation, elle aurait été remise en liberté par la suite. Elle serait tout de même visée par une plainte déposée par l’employée qui indique qu’elle a été bousculée par Jasmine Milla.

Une plainte contre les agents de la “SNCF”

Une enquête a déjà été ouverte à cet effet. Sur le réseau social Instagram, l’agent de la star de télé-réalité a également déclaré qu’une plainte a été déposée suite à l’incident. « Suite aux événements de la gare de Lyon, Milla Jasmine a déposé plainte pour violences commises par une agent de la SNCF. Plusieurs éléments confirment sa qualité de victime. Elle a confié sa défense à Me Arié Alimi », a fait savoir la collaboratrice de Jasmine Milla.