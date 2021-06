De possibles liens entre des cas de myocardite et le vaccin contre le coronavirus, Pfizer/BioNTech (comirnaty), ont été évoqués par les scientifiques en France. Hier vendredi 18 juin 2021, l’agence nationale du médicament (ANSM) a annoncé que le dit vaccin a un « rôle possible » dans la survenue de rares cas de myocardite chez les jeunes adultes. C’est dans son point hebdomadaire de surveillance des effets indésirables des vaccins contre la covid-19, que l’agence a donné l’information.

Des cas similaires avaient été signalés en Israël

Le document a indiqué que le comité de suivi de l’ANSM « retient l’hypothèse d’un rôle possible du vaccin Comirnaty dans la survenue des myocardites ». Les cas de myocardite avaient suscité la réaction de l’ANSM, qui au cours de la semaine dernière avait déclaré qu’il était nécessaire de « poursuivre le suivi du signal potentiel ». Notons que ce n’est pas première fois qu’on entend parler de cas de myocardites dû au vaccin Pfizer/BioNTech. Des cas similaires avaient été signalés en Israël. Sur le territoire français, ce sont 29 cas qui ont été constatés depuis que le suivi a commencé dans le pays. Toujours selon l’ANSM, ce sont 14 qui ont été retenus « au vu du niveau de complétude des données cliniques recueillies ».

Ce ne sont que pour neuf parmi eux, que l’expertise sur le plan pharmacologique et clinique a déterminé une imputabilité possible du vaccin. Pour mémoire, ce n’est pas la première fois que des effets secondaires sont remarqués depuis que la vaccination contre la covid-19 a débuté en France. Au total, ce sont 25 983 cas d’effets secondaires « attendus et non graves » qui ont été examinés.