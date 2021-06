Ce jeudi, des chercheurs de l’Université de Tel Aviv et de l’Université hébraïque annonçaient une découverte extraordinaire, alors que leurs travaux paraissaient dans la prestigieuse revue scientifique universitaire ‘’Science’’. Les chercheurs ont découvert lors de fouilles sur le site de Nesher Ramla, près de la ville de Ramla, des ossements fossiles présentant une similitude avec « d’autres spécimens d’Homo archaïques d’il y a 400 000 ans ». Pour les scientifiques, les fossiles de Nesher Ramla représentent une population unique du Pléistocène Moyen, désormais identifiée pour la première fois.

Une espèce vielle de 140 000 ans

Les ossements trouvés étaient donc ceux d’un homme préhistorique qui vivait dans Le Levant, le bassin oriental de la mer Méditerranée, il y a 140 000 ans. Il y a des dizaines de milliers d’années, la région était un paysage qui ressemblait beaucoup à la savane africaine. Elle regorgeait de “rhinocéros, de chevaux sauvages et du bétail et d’autres grands animaux qui étaient un gibier parfait pour les anciens chasseurs-cueilleurs“.

Selon l’anthropologue de l’Université de Tel Aviv, le professeur Israel Hershkovitz qui a participé aux fouilles, le site de Nesher Ramla en Israël était probablement proche d’un réservoir d’eau où les premiers humains pouvaient chasser les animaux. Aujourd’hui, le site de fouilles a livré de nombreux « ossements d’animaux, d’outils en pierre pour faire du feu et de boucherie, et d’ossements humains, y compris des crânes ».

Le Pr. Hershkovitz au cours d’une entrevue à la presse locale a révélé que « Nous savons que les humains modernes, ou Homo sapiens sont arrivés dans cette région il y a environ 200 000 ans. Lorsque nous avons commencé à fouiller et à examiner les différentes couches archéologiques, nous avons découvert qu’elles dataient d’il y a entre 140 000 et 120 000 ans ». Aussi selon le scientifique « nous nous attendions (…) à trouver des restes d’Homo sapiens. Nous n’avions pas réalisé qu’une autre forme d’humains pouvait vivre à leurs côtés ».

Une espèce différente de l’Homo Sapiens

Selon les chercheurs, la morphologie des ‘’humains de Nesher Ramla’’ partage des caractéristiques avec les hommes du Neandertal, en particulier les dents et les mâchoires ; et les Homo Sapiens archaïques, en particulier le crâne. Dans le même temps, ce type d’Homo est très différent des humains modernes. Puisqu’il affiche une structure de crâne complètement différente, « pas de menton et de très grandes dents ». Suite aux résultats de l’étude, les chercheurs pensent que le type ‘’Nesher Ramla Homo’’ était un ancêtre à la fois des hommes du Neandertal en Europe et des populations d’Humains archaïques d’Asie.