Le gouvernement nigérian a honoré une promesse vieille de 27 ans. En effet, le président Muhammadu Buhari a donné son approbation pour l’attribution de maisons aux membres de l’équipe nationale du Nigéria, qui ont remporté la coupe d’Afrique des Nations (CAN) de 1994 en Tunisie. C’est l’assistant spécial principal au chef de l’Etat sur les médias, Garba Shehu, qui a donné l’information, hier jeudi 24 juin 2021.

« Une autre promesse historique remplie par notre administration »

Selon lui, six anciens joueurs de l’équipe nationale et trois équipes techniques étaient déjà rentrés en possession de leurs maisons. L’approbation de l’attribution des maisons a également été confirmée par le chef de l’Etat lui-même sur Facebook. « J’ai le plaisir d’annoncer que j’ai approuvé l’attribution de maisons de 3 chambres à coucher à l’équipe des Super Eagles, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 1994 (Tunisie ’94) ! Une autre promesse historique remplie par notre administration. Ces héros ont rendu notre nation fière, et le moins que nous puissions faire est d’honorer la promesse que le gouvernement fédéral leur a faite. Les maisons leur seront attribuées dans leurs États de prédilection » a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Notons qu’au fil des années, certains joueurs des Super Eagles sont morts. Ceux-ci au nombre de quatre sont : Stephen Keshi, Thompson Oliha, Uche Okafor, Wilfred Agbonavbare. Pour rappel, suite à la victoire du Nigéria à la CAN 1994, l’équipe avait été considérée comme la plus grande de l’histoire du football au Nigéria.