Lors d’un affrontement en Cisjordanie ce vendredi, des soldats israéliens ont abattu un adolescent palestinien, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. D’après l’agence de presse palestinienne Wafa, les violences ont eu lieu lors d’une « manifestation publique contre la construction par Israël d’un avant-poste colonial près du village », à laquelle l’armée a répondu par des tirs réels et des gaz lacrymogènes. Pour l’armée israélienne, il s’agit d’une « violente émeute avec des centaines de Palestiniens ».

« Les émeutiers ont brûlé des pneus, lancé des pierres et lancé des feux d’artifice en direction des troupes (israéliennes) présentes sur les lieux, mettant leur vie en danger », a déclaré un porte-parole militaire. « Les troupes ont répondu avec des moyens de dispersion des émeutes et ont tiré sur les émeutiers » a ajouté le porte-parole. La victime est un adolescent palestinien de 15 ans, identifié comme Mohammad Said Hamayel par le Croissant-Rouge palestinien.

La violence a augmenté en Cisjordanie depuis mai

D’après le ministère palestinien de la Santé, il est décédé plus tard de ses blessures après avoir été atteint par une balle. Le ministère a également indiqué que six autres personnes avaient été blessées par balles réelles. La mort de l’adolescent survient un jour après que trois Palestiniens ont été tués par les forces spéciales israéliennes en mission pour arrêter des « terroristes » présumés en Cisjordanie occupée. La violence en Cisjordanie a augmenté début mai, avec au moins 30 Palestiniens tués dans des affrontements avec les forces israéliennes et lors d’attaques présumées.