Après plusieurs réconciliations suite à des séparations, il semble que le divorce a été totalement consommé entre les frères PSquare. Les nombreuses réconciliations depuis 2016 n’ont été que courtes durées. Selon Peter Okoye, son frère serait généralement peu coopératif sur les questions relatives au groupe et était même allé jusqu’à calomnier sa femme et ses enfants sur les réseaux sociaux. Même si certains fans espèrent toujours que le groupe de musique PSquare réglera ses différends et se réunira, les frères ne cessent de réitérer le fait qu’il s’agit d’un développement qui ne pourra plus jamais se reproduire.

Dans une nouvelle publication sur sa page Facebook, Peter Okoye a envoyé un message à ses détracteurs qui l’attaquent concernant la rupture avec ses frères. Il a déclaré que les ennemis pensaient qu’il n’allait pas survivre seul après la rupture. « A quoi pensaient-ils ? Que je n’allais pas survivre seul ? », écrit-il. Selon lui, ils ne supportent pas le fait qu’il soit maintenant plus riche et qu’il se débrouille bien. « Ils ne supportent tout simplement pas le fait que je sois plus riche maintenant et que je me débrouille bien pour moi-même. »

Les haineux s’il vous plaît commentez et identifiez-vous

Il s’en est violemment pris à ceux qu’il a qualifiés de « haineux », les invitant à s’identifier pour qu’il les retire de sa page. « Les haineux s’il vous plaît commentez et identifiez-vous sur ce post et ma direction vous séparera de mes vrais fans. Le Blocage inclut également les personnes qui ont aimé et soutiennent le commentaire ». Il a également invité ceux qui ne l’apprécient pas à se désabonner ou mieux de s’identifier « pour que nous puissions vous bloquer ».