Le Brésil est l’un des pays les plus touchés par la pandémie du coronavirus de continent sud-américain. Une pandémie qui a d’abord souffert de la minimisation des risques par les autorités étatiques, le président Jair Bolsonaro en tête. Mais depuis, le pays avaient mis en place des mesures de restrictions et de prévention de la contamination et même débuté avec les campagnes de vaccination. Ce samedi, le président Jair Bolsonaro écopait une amende pour le non-respect de ces mesures de prévention.

108 dollars d’amende…

Ce samedi le bureau de presse du gouvernement de l’État de Sao Paulo a annoncé que le président avait été, à cause d’une violation au cours d’un rassemblement de motards dans la ville, condamné à payer une amende d’environ 108 dollars. Et ce, en accord avec une règle qui impose le port du masque dans les lieux publics depuis mai 2020. De fait, le président brésilien, qui s’est souvent opposé aux restrictions et autres mesures de distanciation sociale a récemment lancé une autre offensive contre ces mesures.

Jeudi dernier, Jair Bolsonaro a annoncé que le ministre de la Santé préparait une mesure pour ne plus exiger de masques faciaux aux personnes vaccinées contre le coronavirus ou ayant été précédemment infectées. « Ils sont utiles pour les personnes infectées » a précisé le chef d’état brésilien, ajoutant aussi que « les quarantaines sont pour celles qui sont infectées ». Ainsi donc ce samedi alors qu’il conduisait un rassemblement de motards dans Sao Paulo, Jair Bolsonora avait dédaigné porter un masque en violation des restrictions locales.

Pourtant, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains, « le risque d’infection par le SRAS-CoV-2 chez les personnes entièrement vaccinées ne peut pas être complètement éliminé tant qu’il y a une transmission continue du virus dans la communauté». Or, rapportaient les autorités de la santé, au Brésil jusqu’à présent, ce serait « moins de 12% de la population brésilienne qui a reçu les deux doses d’un vaccin COVID-19 ».