Ce soir, l’équipe de France de football jouera contre l’Allemagne, à l’occasion de son premier match de l’Euro 2021. Pour l’occasion, les stars des Bleus poseront un genou à terre afin de dénoncer le racisme et les discriminations. Une annonce qui ne manquera pas de faire réagir la droite de l’échiquier politique.

Ce lundi, le capitaine des « Bleus », Hugo Lloris, a confirmé que les joueurs de l’équipe de France devraient poser un genou à terre peu avant le coup d’envoi de la rencontre. Un geste similaire à celui réalisé par les Belges et les Anglais. Pour Thierry Mariani, eurodéputé du RN, les Français vont suivre une tendance lancée aux USA, qui n’a rien à voir avec l’histoire du pays.

La droite française, remontée contre les bleus

Pour Aurélien Pradié, ténor du parti Les Républicains, ce genre de symbole ne fait pas forcément avancer les choses. Certains, comme Estrosi, craignent également que ce geste soit assimilé à une critique à l’encontre de l’action des forces de l’ordre, en France. Certains, enfin, estiment que les « Bleus » se mettent à faire de la politique, ce qui n’est pas bon signe.

De nombreuses critiques contre les joueurs de l’équipe de France

Pour l’ancien gilet jaune Benjamin Cauchy, les joueurs ont un rôle rassembleur et doivent profiter de l’effervescence sportive et l’enthousiasme apparent, pour resserrer les troupes. Or, cette méthode d’action va à l’encontre de ce qu’ils sont supposés faire. Les bleus, eux, avaient déjà réalisé ce geste le 2 juin dernier, lors de leur rencontre amicale contre le Pays de Galles.