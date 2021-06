Une famille a récemment eu le bonheur d’accueillir d’un seul coup, dix nouveau-nés. C’est au cours de cette semaine que les naissances ont eu lieu en Afrique du Sud. Les bébés sont composés de sept garçons et trois filles. Leur accouchement a eu lieu par césarienne, dans un hôpital de la ville de Pretoria.

Elle avait déjà des jumeaux âgés de 6 ans

Quand elle était enceinte, la mère des bébés, Gosiame Thamara Sithole, s’était entretenue avec les médecins qui lui avaient annoncé qu’elle attendait six bébés. Cependant, les analyses qui ont été faites par la suite, ont révélé un tout autre diagnostic. Elles ont en effet indiqué que la femme âgée de 37 ans attendait huit bébés. Par contre, cette nouvelle a préoccupé la femme, qui avait déjà des jumeaux âgés de six ans. La situation n’était pas aisée quand elle portait encore ces derniers. Au cours de sa grossesse, elle ressentait de multiples douleurs notamment aux jambes et à l’estomac.

Il y a eu plus de peur que de mal

Cela faisait craindre à Gosiame Thamara Sithole qu’il pourrait y avoir des complications pour ses bébés. Néanmoins, il y a eu plus de peur que de mal, puisque les enfants sont nés en parfaite santé. Pour rappel, avec ses dix enfants Gosiame Thamara Sithole bat ainsi le record autrefois établi par Halima Cissé. Au cours du mois de mai dernier, celle-ci avait mis au monde neuf enfants dans un hôpital du Maroc.