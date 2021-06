Le Pape François a profité de la traditionnelle prière dominicale de l’Angélus sur la place Saint-Pierre pour s’exprimer sur la découverte qui a récemment été faite au Canada. En effet, les restes de plusieurs centaines d’enfants autochtones sur le site d’un ex-pensionnat géré par l’Eglise catholique ont été découverts. Loin de présenter des excuses comme le souhaite certaines personnes, le chef de l’Eglise catholique romaine a exprimé « sa douleur » à l’annonce de la découverte.

“Je suis avec douleur les nouvelles arrivant du Canada”

« Je suis avec douleur les nouvelles arrivant du Canada à propos de la découverte choquante des restes de 215 enfants », a-t-il déclaré. Il a par la suite exprimé à l’endroit du peuple canadien sa solidarité en union avec la communauté catholique canadienne. « La triste découverte augmente ultérieurement la conscience des douleurs et des souffrances du passé. Que les autorités politiques et religieuses du Canada continuent à collaborer avec détermination pour faire la lumière sur cette triste affaire et s’engagent humblement sur un chemin de réconciliation et de guérison », a notamment souhaité le Pape François.

Des excuses exigées de la par l’Eglise

Rappelons que ces mots du chef de l’église catholique interviennent alors les appels se sont multipliés au cours de ces derniers jours pour demander à l’église catholique de reconnaître formellement sa responsabilité et de présenter des excuses. « J’ai le cœur brisé d’apprendre que des restes humains ont été trouvés dans un ancien pensionnat autochtone de Kamloops. C’est un triste rappel de ce sombre chapitre de notre histoire. Je pense à tous ceux qui sont touchés par cette nouvelle bouleversante. Nous sommes avec vous. », avait notamment laissé lire le premier-ministre canadien sur le réseau social de l’oiseau bleu.