Ce jeudi, la fille cadette des Obama fêtait son vingtième anniversaire, une occasion pour l’ancienne famille présidentielle et notamment pour le célèbre couple de partager des photos de famille inédites et dire leurs vœux à Natasha(Sasha) Obama. Sur Instagram, Michelle et l’ancien président américain ont tenu à dire toute l’affection qu’ils avaient pour leur fille et leur hâte de voir « la magnifique femme qu’elle deviendrait ».

« Ta mère et moi avons hâte de voir où la vie te mènera ensuite »

Natasha Obama est née un 10 juin 2001 à Chicago. Une enfance très tôt bouleversée, parce que sept années plus tard, la jeune fille connaitra une expérience absolument exceptionnelle. Elle fera son entrée à la Maison-Blanche, devenant la fille cadette de l’homme à la tête de l’un des nations les plus puissantes au monde. Une expérience qui, Barack Obama l’a plus tard avoué, aurait pu être traumatique pour ses enfants et notamment pour la plus jeune.

Mais Sasha déjouant tous les pronostics semble avoir assez bien accusé le coup de ces huit années passées à la Maison-Blanche. D’ailleurs, sa simplicité et son gout inné et sûr pour la mode, l’avait fait qualifier de “style popper” par le célèbre chanteur Drake, et considérer en 2019, comme l’une des filles de 19 ans, les plus « cool » au monde !

Ce 10 juin, Sasha avait 20 ans. Et son père, Barack Obama de publier sur Instagram : « Joyeux anniversaire, Sacha ! Tu as tellement grandi et ce fut une joie de te voir devenir la personne que nous avons toujours espéré que tu sois. Ta mère et moi avons hâte de voir où la vie te mènera ensuite ». Un message tout paternel auquel bien entendu, Michelle Obama, la mère a donné la réplique. Toujours sur Instagram, l’auteur à succès écrivait : « Joyeux anniversaire à ma chérie Sasha ! Je suis tellement reconnaissante pour chaque rire que nous avons partagé et tout ce que tu m’as appris au fil des ans. Tu seras toujours ma petite fille, mais je ne pourrais pas être plus fière de la femme que tu deviens. Je t’aime tellement! »