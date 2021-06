Le capitaine des Lions de la Teranga a participé ce dimanche à l’inauguration d’un hôpital qu’il a entièrement financé. Le joyau qui aura couté 350 millions de FCFA a été érigé dans son village natal de Bambaly. « Cet hôpital est obtenu grâce à vous et pour vous la population de Sédhiou », a déclaré Sadio Mané lors de la cérémonie de l’inauguration. L’infrastructure sanitaire vient en effet s’ajouter au Lycée dont il a également financé la construction.

Les travaux démarrés en 2019

Plus de 34 villages devraient bénéficier de ce Lycée. Les travaux de construction de cet hôpital ont été lancés en 2019. L’inauguration intervient en effet quelques jours après la rencontre que l’attaquant de Liverpool a eu avec le président Macky Sall. Il avait fait part de l’intention d’offrir l’hôpital à cette communauté. L’international sénégalais ainsi que ses partenaires auraient encore beaucoup de projets de ce genre pour son pays.

D’autres projets en vu

Un bureau de poste et une station d’essence sont prévus. L’objectif serait de désenclaver le village natal de Bambaly qui est une région pauvre et enclavée de Moyenne-Casamance, dans le sud du pays. Le Groupe La Poste, Air Sénégal, Senelec et Casa eau sont entre autres structures ayant aidé le joueur à réaliser cette œuvre.