La conférence des Chefs d’Etat et de gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a eu lieu samedi 19 juin dernier, à Accra, au Ghana. La 59ème session ordinaire de cette rencontre de haute facture a connu la présence du Chef de l’Etat béninois, Patrice Talon. La CEDEAO a salué la réélection du magnat du coton à la tête du Bénin.

« La Conférence adresse ses plus chaleureuses félicitations à son Excellence Monsieur Patrice TALON, Président de la République du Bénin, pour sa réélection à la plus haute fonction publique de son pays et à son Excellence Monsieur Mohamed BAZOUM pour son élection à la présidence de la République du Niger et leur souhaite plein succès », peut-on lire au point 19 du communiqué final de la 59ème session ordinaire de la Cedeao.

Outre les questions cruciales d’ordre sécuritaire, la 59ème session des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cédeao dont l’objectif est la résolution des situations de crise en Afrique de l’Ouest a évoqué l’épineuse question de la situation au Mali et de sa suspension. L’organisation a aussi engagé d’autres décisions vis-à-vis du pays après la présentation par le Médiateur délégué par la Cédeao de la situation du Mali.