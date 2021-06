Le sommet du G7 a eu lieu au cours de la semaine dernière, du 11 au 13 juin 2021 à Cornouailles en Angleterre. L’un des sujets brûlants abordés par les chefs d’Etat était la situation des droits humains dans la région Xinjiang et à Hong Kong. Dans un communiqué final, les dirigeants du G7 ont accusé la Chine de ne pas « respecter les droits humains » dans ces deux régions.

Ces appels ont suscité l’ire de l’ambassade chinoise au Royaume Uni

Au cours de ce sommet auquel le président américain Joe Biden a pris part, il a saisi l’occasion pour appeler Pékin au respect des droits de l’homme. Il a ainsi demandé aux autorités chinoises à « agir de manière plus responsable en matière de droits humains ». Il n’a pas fallu longtemps pour que ces appels suscitent l’ire de la représentation diplomatique chinoise au Royaume-Uni. Dans un communiqué publié ce lundi 14 juin 2021, un porte-parole de l’ambassade a accusé le G7 d’« interférer » dans les affaires de la Chine. « Il profite des problèmes liés au Xinjiang pour se livrer à une manipulation politique et s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine, et nous nous y opposons fermement » a-t-il déclaré.

Plus d’un million de Ouïghours incarcérés

Toujours selon le porte-parole, le G7 profère des « mensonges, rumeurs et accusations sans fondement ». Notons que ces propos des dirigeants du G7 interviennent alors que plusieurs organisations de défense des droits de l’homme font état de violations des droits humains dans le Xinjiang. Ce dernier est une région habitée majoritairement par la minorité musulmane Ouïghour. D’après les organisations, plus d’un million des membres de cette communauté principalement musulmane ont été ou sont toujours enfermés dans des camps de rééducation politique.