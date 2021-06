La célèbre chaîne de restauration Subway rapide spécialisée dans les sandwichs est au coeur d’une grosse polémique. Un laboratoire américain a analysé la composition du thon vendu par les succursales de la marque et a fait une énorme découverte. D’après les résultats de l’analyse ADN, le thon ne serait en réalité pas du thon. Un nouveau scandale sanitaire en vue.

« Aucun ADN de thon quantifiable n’était présent dans l’échantillon et nous n’avons donc obtenu aucun produit d’amplification à partir de l’ADN. Par conséquent, nous ne pouvons pas identifier l’espèce » conclut l’enquête menée par le laboratoire. Pour eux, il pourrait s’agir d’un poisson hyper transformé ou d’un tout autre produit. Il y a quelques mois, des accusations similaires avaient été formulées par des activistes.

Une accusation similaire dans le passé

La chaîne s’était défendue en affirmant : « Subway livre à ses restaurants du thon cuit à 100%, qui est mélangé à de la mayonnaise et utilisé dans des sandwichs, des wraps et des salades fraîchement préparés qui sont servis et appréciés par nos clients. Le goût et la qualité de notre thon en font l’un des produits les plus populaires de Subway. Ces accusations, sans fondement, nuisent à nos franchisés, propriétaires de petites entreprises qui travaillent sans relâche pour faire respecter les normes élevées que Subway fixe pour tous ses produits, y compris son thon »