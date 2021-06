Les autorités nigérianes ont annoncé vendredi la suspension de Twitter après que le réseau social ait supprimé deux jours plus tôt un tweet du président Muhammadu Buhari et suspendant son compte pendant douze heures pour violation de ses règles. Après l’annonce de la sanction qui est pour une durée indéterminée, les opérateurs de téléphonie mobile ont pris les dispositions pour empêcher l’accès à Twitter dans le pays. Certains utilisateurs de la plateforme qui y sont habitués ont trouvé des moyens de contourner la mesure en utiliser VPN par exemple pour accéder à Twitter.

Face à cette situation, le ministre nigérian de la Justice et procureur général Abubakar Malami a ordonné la poursuite rapide des contrevenants à l’interdiction gouvernementale des opérations de Twitter dans le pays. « M. Malami a demandé au DPPF [le directeur du ministère public de la Fédération] de se mettre en contact avec le ministère de la Communication et de l’Économie numérique, la Commission nationale des communications, la NCC et d’autres agences gouvernementales compétentes afin d’assurer la poursuite rapide des contrevenants sans plus tarder », indique un communiqué du ministère.

Une suspension « profondément préoccupante »

Plus tôt samedi, les opérateurs de télécommunications ont annoncé qu’ils s’étaient conformés à la directive gouvernementale de suspendre indéfiniment l’accès à Twitter. « Le gouvernement fédéral a suspendu indéfiniment les opérations du service de microblogging et de réseautage social Twitter au Nigeria », a déclaré vendredi un porte-parole du ministère de l’Information et de la Culture, Segun Adeyemi.

Le communiqué a également ajouté que « l’utilisation persistante de la plate-forme pour des activités susceptibles de saper l’existence de l’entreprise nigériane » a motivé l’interdiction. Par ailleurs, Twitter a annoncé vendredi qu’il enquêtait sur la suspension « profondément préoccupante » des opérations par les autorités nigérianes, et « fournira des mises à jour lorsque nous en saurons plus ».