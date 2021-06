Sous Donald Trump, les Etats-Unis avaient tenté d’empêcher les nouveaux utilisateurs des plateformes chinoises WeChat et TikTok de télécharger les applications et d’interdire d’autres transactions techniques. D’après les sociétés TikTok et WeChat, ces mesures de l’administration Trump bloqueraient effectivement l’utilisation des applications aux États-Unis. Les tribunaux avaient alors bloqué ces ordonnances, qui n’ont jamais pris effet.

Ce mercredi, le président Joe Biden a retiré une série de décrets visant l’interdiction de téléchargements de WeChat et TikTok, et a ordonné un examen par le département du Commerce, des problèmes de sécurité posés par ces applications. D’après un responsable de la Maison Blanche, refusant de fournir des détails, un examen distinct de la sécurité nationale américaine de TikTok lancé fin 2019 est toujours en cours.

D’après un autre responsable de l’administration, la Maison Blanche reste très préoccupée par les risques liés aux données des utilisateurs de TikTok, a-t-il déclaré face aux journalistes. Le nouveau décret de Biden abroge les ordonnances concernant WeChat et TikTok émises en août, ainsi qu’une autre en janvier qui visait huit autres applications logicielles de communication et de technologie financière.

La suspension des appels

L’ordonnance de janvier avait demandé aux responsables d’interdire les transactions avec huit applications chinoises, dont Alipay d’Ant Group et QQ Wallet et WeChat de Tencent Holdings. L’administration Trump avait affirmé que WeChat et TikTok posaient des problèmes de sécurité nationale avec la menace que les données personnelles sensibles des utilisateurs américains puissent être collectées par le gouvernement chinois.

TikTok, qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis, et WeChat ont nié l’allégation selon laquelle ils posaient des problèmes de sécurité nationale. Le gouvernement avait fait appel des ordonnances judiciaires qui avaient bloqué l’application des décrets de Trump visant à interdire les deux applications, mais après l’entrée en fonction de Biden, le ministère américain de la Justice a demandé de suspendre les appels.