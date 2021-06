La semaine dernière, Casey Garcia, une mère âgée de 30 ans est entrée directement dans un collège d’El Paso au Texas pour une expérience. Elle a ensuite salué le directeur et les professeurs, a déjeuné à la cafétéria sans masque et y est restée presque jusqu’au dernier cours. Ce n’est qu’au dernier moment, a déclaré Garcia dans une vidéo, qu’un enseignant a remarqué qu’elle n’était pas réellement une élève, elle était la mère d’une des élèves de septième année. Garcia a été arrêtée vendredi après que les publications sur les réseaux sociaux qu’elle a partagé à propos de l’incident soient devenues virales. Elle a été accusée d’intrusion criminelle et de falsification de dossiers gouvernementaux.

Toutefois, elle a insisté sur le fait qu’elle ne cherchait pas à enfreindre la loi ou à gagner en notoriété en ligne, au lieu de cela, a-t-elle dit, son « expérience sociale » visait à montrer le manque de protocoles de sécurité dans les écoles et à illustrer à quel point les élèves sont vulnérables aux menaces, notamment les fusillades de masse. « Nous avons besoin d’une meilleure sécurité dans nos écoles », a déclaré Garcia dans une vidéo. « C’est ce que j’ai essayé de prouver. Je ne veux pas être brusque, mais j’ai l’impression de l’avoir prouvé ». Elle a ajouté par ailleurs qu’« il y a eu beaucoup trop de fusillades de masse. Le premier n’aurait jamais dû arriver. Nous avons besoin de détecteurs de métaux. Je ne pense pas que les sacs à dos soient une bonne idée ».

Revoir les mesures de sécurité

La surintendante du district scolaire indépendant de San Elizario, Jeannie Meza-Chavez, a déclaré que le district réexaminerait ses mesures de sécurité après l’arrestation de Garcia. « Bien qu’il y ait eu une violation de la sécurité par un individu associé en tant que parent à l’école … nous voulons vous assurer que nos mesures de sécurité sont en cours d’examen et d’évaluation », a déclaré Meza-Chavez. Garcia a déclaré que la menace de violence l’avait motivée à voir si elle pouvait se faufiler dans l’école de sa fille, qu’elle n’a pas identifiée par son nom.

La veille de son « expérience sociale », la résidente de San Elizario, Texas, une ville près d’El Paso, s’est teint les cheveux et tanné sa peau pour ressembler davantage à sa fille, a-t-elle déclaré. Les adjoints du shérif l’ont arrêté à son domicile vendredi. Elle a été incarcérée au centre de détention du comté d’El Paso. Casey Garcia a été libérée plus tard dans la journée après avoir déposé une caution de 7 908 $, a déclaré à The Post un officier du centre de détention.