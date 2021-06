Quelques semaines après le premier anniversaire de sa fille, Usain Bolt a annoncé la naissance de ses jumeaux. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur les réseaux sociaux, la légende de l’athlétisme a dévoilé une image dans laquelle il apparait aux côtés de sa conjointe Kasi Bennett ainsi que des deux bébés. Cette publication qui a été faite le dimanche de la célébration de la fête des pères informe également sur le nom des deux héritiers de l’athlète d’origine jamaïcaine.

Thunder et Saint Leo Bolt

Aucune précision n’a tout de même été apportée sur la date de naissance de Thunder Bolt et Saint Leo Bolt. Les noms représentent en effet respectivement le deuxième prénom du sportif et l’un de ses surnoms. «Bonne fête des pères pour mon amour de toujours ! @usainbolt tu es le roc de cette famille et le plus grand des pères pour tes enfants (…)», avait également laissé lire dans une publication la compagne du multiple champion d’athlétisme.

Rappelons qu’Usain Bolt a fait parler de lui pendant plusieurs années en alignant les titres dans le domaine de l’athlétisme. Il a reçu à huit reprises la médaille d’or aux JO de 2008, 2012 et 2016. Il a également battu des records du monde du 100 m et 200 m. Au total, il a à son actif, 23 médailles dans des championnats majeurs.

Thunder Bolt ⚡️@kasi__b pic.twitter.com/Jck41B8j3J — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) June 20, 2021