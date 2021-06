Plus de trois décennies après, la NASA retourne enfin sur Vénus, pour la première fois. Ce mercredi, Bill Nelson, l’administrateur de la NASA, a annoncé les derniers choix de l’agence pour les missions planétaires robotiques, toutes deux attendues vers Vénus entre 2028 et 2030 : DAVINCI+ et VERITAS. « Ces deux missions sœurs visent toutes deux à comprendre comment Vénus est devenue un monde semblable à un enfer capable de faire fondre le plomb à la surface », a déclaré M. Nelson lors de son discours sur « L’état de la NASA » devant les effectifs de l’agence spatiale.

L’agence spatiale américaine a déclaré qu’elle accordait environ 500 millions de dollars pour le développement de chacune des deux missions. DAVINCI+ mesurera la composition de l’atmosphère vénusienne pour améliorer la compréhension de son évolution, tandis que VERITAS cartographiera la surface de la planète pour aider à déterminer son histoire géologique et pourquoi elle s’est développée si différemment de la Terre, a déclaré la NASA.

Une température infernale de 900 degrés Fahrenheit

DAVINCI+ devrait également renvoyer les premières images haute résolution des caractéristiques géologiques uniques de Vénus appelées « tesselles », qui pourraient être comparables à la Terre et suggérer que Vénus a une tectonique des plaques, selon l’annonce de la NASA. Vénus est à bien des égards une jumelle de la Terre, elle est comparable en taille, en masse et en composition, et c’est la planète dont l’orbite est la plus proche de celle de la Terre.

Toutefois, l’histoire des deux planètes a divergé. Alors que la Terre est à température modérée et largement recouverte d’eau, Vénus, avec une atmosphère dense de dioxyde de carbone, est à une température infernale de 900 degrés Fahrenheit à la surface. Après de nombreuses missions des États-Unis et de l’Union soviétique pour l’explorer dans les années 1970, 1980 et 1990, l’attention s’est déplacée ailleurs.