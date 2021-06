Kellie Gerardi est une professionnelle américaine de l’aérospatiale, de la défense et de la technologie, et une communicatrice scientifique populaire. Son travail visant à promouvoir la science citoyenne et à inspirer les femmes, a été présenté dans un large éventail de médias et a attiré des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Ce jeudi, Virgin Galactic la compagnie spatiale américaine qui veut commercialiser les vols spatiaux, annonçait un contrat avec Gerardi pour lui permettre d’aller en orbite faire des expériences scientifiques.

Plusieurs minutes en apesanteur…

Kellie a travaillé avec un certain nombre d’entreprises de vols spatiaux commerciaux et d’agences gouvernementales. Notamment pour évaluer des combinaisons spatiales commerciales et mener des recherches en bio-astronautique en microgravité, à l’aide de plusieurs vols paraboliques. Mais cette fois-ci, Virgin Galactic lui permet de faire un voyage dans l’espace. Court, certes mais qui lui permettrait de profiter de plusieurs minutes d’apesanteur. De quoi faire certains tests, recueillir des données importantes et réaliser quelques expériences.

La compagnie spatiale américaine a annoncé sur son site qu’elle fournirait une formation et une préparation sur mesure à Kellie, afin qu’elle soit entièrement équipée pour mener à bien son travail de chercheuse sur ce vol. Mais également Virgin lui fournirait une assistance pré-vol sur site pour chacune des expériences. La scientifique sur Twitter s’était exclamée : « Un rêve devenu réalité! Pas seulement pour moi, mais pour tous les chercheurs qui suivront bientôt ! ».

Et à la presse elle a confié : « L’opportunité de voler en tant que spécialiste de la charge utile sur un vol spatial Virgin Galactic me boucle la boucle, et ce n’est rien de moins qu’un honneur d’être aux premières loges pour la dernière frontière. Je suis reconnaissante à l’IISA (L’Institut international des sciences astronautiques) pour le soutien et la confiance qu’ils continuent de me témoigner, et j’ai hâte d’aider à ouvrir la voie à de nombreux chercheurs talentueux qui ne manqueront pas de suivre ».