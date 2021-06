WhatsApp, le réseau social indépendant racheté par Facebook, ne tarit pas d’annonces depuis un certain temps. Après les nouvelles conditions d’adhésion, la politique de confidentialité révisée, et les améliorations apportées à certaines fonctionnalités, le réseau à la bulle verte annonce pour très bientôt un changement majeur, une grosse nouveauté. La confidence a été faite par Mark Zukerberg patron de Facebook, et Will Cathcart responsable de WhatsApp à WABetaInfo, un portail indépendant d’informations sur les innovations apportées aux réseaux sociaux.

La capacité ‘’multi-appareils’’ bientôt une réalité…

Tous les utilisateurs de WhatsApp le savent, l’application est liée à un téléphone et à un numéro, tous deux spécifiques. Ce qui signifie qu’elle ne peut être utilisée correctement que sur cet appareil. Combien avons-nous été obligés pour chaque numéro différent d’avoir une application WhatsApp spécifique. Car bien qu’il existe une version « Web » de l’application, celle-ci repose en fait sur la version principale.

Mais selon WABetaInfo, WhatsApp avait trouvé la possibilité de permettre d’avoir la même application ouverte « sur différents appareils, sans connexion Internet active ». Mark Zuckerberg dans un chat, via WhatsApp avec le portail, explique qu’il a fallu aux ingénieurs de la firme de se surpasser. Mais le défi a été relevé et bientôt le réseau entrera dans la phase de la mise en application.« Cela a été un gros défi technique pour que tous vos messages et contenus se synchronisent correctement sur tous les appareils, même quand la batterie de votre téléphone est épuisée, mais nous avons résolu ce problème et nous sommes impatients de le sortir bientôt ! » a expliqué le Patron de Facebook en l’occurrence.

Au cours des échanges avec WABetaInfo, les patrons de WhatsApp, ont expliqué que même alors, la sécurité des conversations n’en souffrirait pas. Pendant l’utilisation de l’application sur plusieurs appareils, les messages seraient toujours « cryptés de bout en bout ». Et cerise sur le gâteau il sera possible de connecter jusqu’à 4 appareils, et même un Ipad !