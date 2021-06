Jeudi, Microsoft a officiellement annoncé sa dernière mise à jour de son système d’exploitation pour PC : Windows 11. Une nouvelle mise à jour qui comprend des améliorations visuelles, l’intégration de ‘’Microsoft Teams’’ pour les personnes travaillant à domicile et un nouveau magasin Microsoft, entre autres changements. L’annonce de Windows 11 intervient quelques semaines seulement après que son rival Apple ait annoncé une suite de mises à jour de son ‘’MacOS’’, et six ans après Windows 10. Cette dernière mise à jour, gros succès, s’exécute aujourd’hui sur environ 1,3 milliard d’appareils dans le monde.

Microsoft a de grandes ambitions pour Win 11

Le géant du logiciel a déclaré que sa prochaine version majeure de Windows sera lancée sous forme de mise à niveau gratuite au cours des prochains mois. Une nouvelle mise à jour qui offre une multitude de nouvelles fonctionnalités. Lesquelles qui selon des observateurs, semblent conçues pour positionner Microsoft comme la société dont les produits sont quasi universels et fonctionnant avec les appareils d’Apple, Google et de bien d’autres.

Lorsque vous choisissez quel ordinateur ou smartphone, vous devez choisir entre plusieurs « écosystèmes logiciels ». Il y a le logiciel d’Apple, fait pour ses produits, l’ordinateur Mac, les téléphones iPhones et les iPads, tous conçus pour fonctionner ensemble. Ensuite viens Android de Google, qui alimente une gamme de téléphones, de tablettes et d’ordinateurs. Mais avec Windows 11, Microsoft dit vouloir briser ce paradigme.

Entre autres nouveautés, avec Windows 11, Microsoft propose un “menu Démarrer” et un nouveau “bouton Démarrer” centrés sur la barre des tâches. La société a également annoncé de nouvelles « mises en page instantanées », offrant à un utilisateur diverses options de mise en page de fenêtre à partir du bouton « agrandir » afin qu’il puisse choisir parmi plusieurs modèles à afficher. En outre, grâce aux nouvelles fonctionnalités de Microsoft Teams, il est désormais possible de « discuter, appeler, passer un appel vidéo avec n’importe qui n’importe où dans le monde. Sur n’importe quelle plate-forme ou appareil, y compris Windows, iOS, Android ou autres ».