Leader d’une secte chrétienne située dans le nord-est de l’Indre, Ziona Cheera n’est plus. Âgé de 76 ans, l’individu était connu pour avoir été le fondateur de la plus grande famille au monde. Aujourd’hui, il laisse derrière lui, 89 enfants et 38 femmes. Une information confirmée par le média India Today, qui ne manquera d’ailleurs pas, de faire réagir.

Dans les faits, Ziona Chana a fondé sa secte dans le Mizoram, une région située entre le Bangladesh et la Birmanie. Il vivait au cœur d’une immense demeure de plus de 100 chambres, sur 4 étages, à Baktawng. Une localité un peu perdue, vite devenue intéressante d’un point de vue touristique.

Une famille quelque peu spéciale, au coeur de l’Inde

En effet, Ziona était à la tête de la plus grande famille au monde. Selon certaines sources, il aurait même eu 94 enfants et 39 épouses, ainsi que 33 petits-enfants et un seul arrière-petit-enfant. Il était à la tête de Chana Pawl, une secte qui autorise la polygamie et à laquelle plus de 400 familles se sont greffées avec le temps.

Difficile de se retrouver dans les chiffres

Marié une première fois à 15 ans, il se remarie neuf ans plus tard avant d’enchaîner les épouses. Il a épousé sa dernière compagne en 2004. Elle était alors âgée de 25 ans. Beaucoup de ses enfants ont quitté le domicile avant les noces, afin de vivre leur vie de couple. Pour autant, 162 personnes vivaient encore sur site. On ne sait pas ce qu’il adviendra de ces dernières.