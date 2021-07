East Feliciana Parish, en Louisiane, est une belle région boisée de collines situées à 48 km au nord de la capitale de l’Etat, Bâton-Rouge. Il y a quelques jours, une mère et son fils, dans le comté, ont reçu la visite d’un homme armé. L’homme tentait de forcer l’entrée de la maison, lorsqu’il est tombé sur la maitresse des lieux, il s’en est suivi une bagarre qui verra l’assaillant se faire tirer dessus par le fils de la dame, un garçon de 12 ans.

Tué avec un fusil de chasse

Selon le bureau du shérif de la paroisse d’East Feliciana, des témoins ont vu un homme, identifié plus tard comme étant ‘’Brad LeBlanc’’, 32 ans, armé d’un pistolet entrer par effraction au « 5800 de Winchester Lane ». Seulement, à peine avait-il forcé l’entrée, que l’homme armé tombait nez-à-nez avec la propriétaire des lieux. Une lutte s’engage entre Leblanc et la résidente. C’est à ce moment-là que le fils de 12 ans de la victime, “qui craignait pour sa sécurité et celle de sa mère“, a tiré sur LeBlanc avec un fusil de chasse. Le bureau du shérif du comté aussitôt alerté a pu appeler les secours et l’agresseur au centre médical régional de Lane. Il décèdera dans les instants qui suivront son admission dans l’hôpital.

Selon le shérif de la paroisse East Feliciana, Jeffery Travis, deux autres personnes auraient participé à « l’invasion ». Jonathan Barker et une femme Jennifer Bond, vivant respectivement à Clinton et Ethel, des villes voisines d’East Feliciana Parish. Les deux ont été arrêtés plus tôt cette semaine. Jonathan Barker a été incarcéré à la prison d’East Feliciana pour meurtre au deuxième degré, cambriolage aggravé et enlèvement aggravé ; et Jennifer Bond a été inculpée d’un chef de complicité.

Pour l’instant le garçon, nouvel héros de la ville, semble se porter bien selon sa mère. Et puisque selon le shérif Travis, il n’y avait pas suffisamment de preuves qui permettaient « d’inculper le garçon de 12 ans », les autorités policières ont tôt fait de conseiller à la mère de faire suivre l’enfant par un psychologue. « C’est un incident tellement horrible. (…)Je ne sais pas quoi dire à un enfant dans de telles circonstances. (…) il va avoir besoin d’un traitement et doit parler aux gens qui l’aideront à comprendre qu’il est une personne très normale qui a été mise dans une situation anormale » a confié à la presse le shérif du comté.