C’est l’un des projets phares du programme d’Actions du gouvernement. L’aéroport international de Glo-Djigbé dans la commune d’Abomey- Calavi coûtera pour sa construction 360 milliards de Fcfa. Le ministre de l’économie et des finances, lors de son passage à l’Assemblée nationale le 29 juin dernier a assuré que tout est fin prêt pour démarrer les travaux. « Le projet est bouclé à 100% » a t-il déclaré avant de donner des détails intéressants sur les caractéristiques de ce projet resté dans les limbes depuis 1970.

La piste de l’aéroport fera 4 mille 250 mètres de long sur 60 mètres de large. L’infrastructure sera dotée d’une aérogare fret capable de traiter 12 mille tonnes de marchandises par an. Il y aura en plus des voies de sorties rapides et des bretelles de raccordement. Le terminal voyageurs du joyau aura une capacité de 1,6 millions de passagers par an.

Les travaux confiés à la Holding Public Aviation Industry Corporation of China (AVIC)

Une voie express de 40 km sera également construite dans le cadre du projet. Celle-ci reliera l’aéroport à la route des pêches avec au niveau de Cocotomey un franchissement de la route nationale inter-états 1 allant de la frontière togolaise à la frontière nigériane en passant par Cotonou et Porto-Novo et Ouidah. Rappelons que le joyau sera construit par la Holding Public Aviation Industry Corporation of China (AVIC).