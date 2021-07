La journée d’hier mercredi 06 juillet 2021 a été particulièrement triste pour le peuple haïtien. En effet, le président de la République, Jovenel Moïse a été tué par des commandos qui se sont introduits dans sa résidence située dans une banlieue de Port-au-Prince. Au cours de cette attaque, la première dame a également reçu une balle qui l’a blessée. Elle a été transportée dans un hôpital de Miami où elle bénéficie de soins adéquats.

Ses éléments ont libéré trois autres policiers retenus en otage

Dans cette attaque, on n’avait aucune identité des auteurs de l’assassinat du président haïtien. Cependant, les forces de l’ordre ont mis la main sur plusieurs personnes en lien avec ce crime. Dans la soirée du mercredi, Léon Charles, chef de la police haïtienne, a annoncé que quatre suspects ont été arrêtés et deux autres personnes ont été interpellées. Par ailleurs, il a fait savoir que ses éléments ont libéré trois autres policiers retenus en otage par les auteurs de l’attaque. Notons que plusieurs personnes ont condamné l’assassinat du chef de l’Etat haïtien. Dans le pays, le Premier ministre par intérim Claude Joseph l’a qualifié d’« actes haineux et barbares ».

Joe Biden a exprimé son soutien à Haïti

Pour rappel, suite à l’attaque, le peuple haïtien a reçu des soutiens de toutes parts. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a condamné l’assassinat de Jovenel Moïse, tout en indiquant que les Nations Unies se tiennent aux côtés du gouvernement et du peuple haïtiens. A Washington, le chef de l’Etat, Joe Biden, a présenté ses condoléances à Haïti et lui a exprimé son soutien. « Les États-Unis présentent leurs condoléances au peuple haïtien, et nous sommes prêts à aider alors que nous continuons à travailler pour un Haïti sûr et sécurisé » a-t-il déclaré.