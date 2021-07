(Le PDG de SONIMEX a fait une chute dans les escaliers après le renvoi du procès). Les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ont connu, ce jeudi 15 juillet 2021, l’affaire des 150 plaquettes de cocaïne pesant un peu plus de 145 kilogrammes, retrouvées dans l’un des 20 conteneurs de sucre achetés par la société SONIMEX. Au terme des débats et des plaidoiries des avocats, le dossier a été mis en délibéré pour le 5 août prochain.

Le président directeur général de la SONIMEX, Séraphin Yéto, le directeur de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (OCERTID) et les autres détenus dans l’affaire des 145 kilogrammes de cocaïne retournent en prison. Ils vont attendre le 5 août 2021 pour savoir le sort qui leur est réservé. Lors de l’audience de ce jeudi 15 juillet 2021 à la CRIET, les avocats ont tous plaidé la mise en liberté provisoire des détenus pour délit non constitué. Pour eux, le dossier ne comporte pas d’éléments et attendant que les enquêtes n’apportent plus de lumière dans l’affaire, il faut libérer les personnes arrêtées. Après le renvoi du procès, le PDG de SONIMEX, Séraphin Yéto a fait une chute dans les escaliers. Il a donc, été évacué à l’hôpital pour des soins.

Pour rappel, cette affaire de ‘’trafic de drogue’’, le patron de la société SONIMEX, le commissaire en charge de l’OCERTID et une dizaine de personnes ont été mises aux arrêts. Les détenus ont été interpellés après la découverte des 150 plaquettes de cocaïne pesant un peu plus de 145 kilogrammes dans l’un des conteneurs de sucre rachetés à un Français par la SONIMEX. Les conteneurs venaient du Brésil avec un détour par l’Espagne. Sur intervention de la Brigade des stupéfiants et de l’unité mixte de contrôle, des conteneurs ont été bloqués et plusieurs personnes interpellées. La police a saisi le passeport de l’importateur des conteneurs, un expatrié français qui les a revendus au PDG de SONIMEX. Entre temps, le passeport du ressortissant français lui a été restitué et il a quitté le Bénin.