La première audience de l’affaire Joël Aïvo a eu lieu ce jeudi 15 juillet 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). En l’absent d’un des accusés, le juge a refusé d’ouvrir les débats. Il a mis en délibéré le dossier pour statuer sur deux points qui divisent la défense et le procureur. Les détenus vont retourner en prison en attendant.

Rendez-vous pour le 5 août 2021 pour le dossier Joël Aïvo. Le juge de la CRIET en a décidé ainsi. Lors de l’audience de ce jeudi 15 juillet 2021, le procureur spécial Mario Métonou a demandé au juge de se déclarer incompétent et de confier le dossier à un juge d’instruction car, l’un des quatre accusés est introuvable depuis. Il s’agit de Arnaud Houédanou. Ce que la défense a refusé. En plus, la défense a demandé que Joël Aïvo et son comptable soient mis en liberté provisoire en attendant. Elle a souhaité que le juge fasse ouvrir les débats afin d’apprécier la demande de liberté provisoire des détenus à la lumière des faits. Le juge a finalement mis en délibéré le dossier pour le 5 août 2021 date à laquelle il va statuer sur ces deux requêtes que sont la compétence ou non de la Cour la mise en liberté provisoire des détenus.