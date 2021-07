Ce vendredi 30 juillet 2021, le chanteur Togbè Yéton a eu une prise de bec avec la police républicaine à Abomey-Calavi. En effet, l’artiste qui était à bord de son véhicule a été arrêté par un agent qui lui demande ses papiers. Il les sort et les lui remet, mais le policier serait allé plus loin et laissant entendre qu’il ne le connaissait pas, l’invitant à enlever sa cagoule. Togbè Yéton est en effet, un chanteur atypique dont le visage est toujours couvert par une cagoule.

Les échanges entre le chanteur et le policier vont alors prendre une tournure violente puisque l’artiste accuse l’agent de vouloir l’humilier. « Tu m’arrêtes, tu demandes les papiers je te donne. Tu demandes tu es qui, tu as porté quoi ? Les policiers de Calavi cherchent à m’humilier » affirme le chanteur dans un direct qu’il faisait depuis les lieux de l’altercation. Il faut dire que quand il a ouvert son téléphone pour commencer son ” live “, le policier avec qui avait maille à partir, a menacé de le lui retirer pensant qu’il le filmait.

” Si je te rencontre sur mon chemin, je te casse la gu**** “

« Je garde mon portable et tu dis que tu vas casser. Je ne te filme pas. Si tu m’embêtes je t’embête. Je garde mon portable et tu dis que tu vas casser, je ne te filme pas. Si tu m’embête je t’embête. Je n’ai pas volé…Il m’arrête et me demande d’enlever ma cagoule, qu’il ne me connaît pas. C’est forcé tu dois me connaître » peut-on l’entendre dire dans la vidéo du direct sur sa page Facebook “Personne ne m’arrête pour me demander ça…je suis toujours à jour. Si je te rencontre sur mon chemin, je te casse la gu****. Si je suis tranquille et vous me provoquez ça va mal se finir. Méfiez-vous sinon je vais tous vous envoûter » a poursuivi le chanteur à la cagoule au style bien singulier..