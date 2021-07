Le président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé tôt ce mercredi pour identifier la cause du hoquet chronique qui le taraude depuis peu, a annoncé le cabinet du président. Le président Bolsonaro, qui a failli mourir en 2018 après avoir été poignardé à l’estomac, se serait plaint de douleurs abdominales pendant la nuit en sus d’un hoquet persistant au cours des derniers jours. Son staff médical avait donc décidé que le président soit hospitalisé pour que des examens approfondis soient effectués. Une hospitalisation qui reportait une importante réunion, prévue pour ce mercredi, du président avec les responsables des deux autres pouvoirs de la république, le législatif et le Judiciaire.

Une hospitalisation de « 24 ou 48 heures… »

En 2018, suite à l’attentat dont il a été victime, le président brésilien Jair Bolsonaro, a subi une occlusion intestinale. Mais depuis la semaine dernière, selon la presse brésilienne citant des sources proches du président, Jair Bolsonaro souffrirait de hoquets répétitifs qui dans durant la nuit dernière aurait induits des douleurs abdominales. Le président a donc été admis à l’aube ce mercredi, à l’hôpital des forces armées (HFA), de Brasilia, pour notamment comprendre ses malaises et lui faire faire des examens.

Selon un communiqué du Secrétariat spécial à la communication sociale de la Présidence de la République, stipulait que « le président se porte bien » et que les examens étaient surtout destinés à « rechercher la cause du hoquet ». Cependant, poursuivait le communiqué, « le président, sur avis médical, sera en observation pour une durée de 24 à 48 heures, pas forcément à l’hôpital des forces armées ». La possibilité d’effectuer une intervention chirurgicale dans les prochains mois pour enlever une « hernie dans la région abdominale » avait été également été évoquée par la presse locale.

Le fait est que l’hospitalisation inopinée du président brésilien, forçait à renvoyer à une date ultérieure une importante réunion. Celle prévue pour ce mercredi à 11 h, entre le président Bolsonaro, le président de la Cour Suprême, Luix Flux ; le président de la Chambre, Arthur Lira et le président du Sénat, Rodrigo Pacheco. Une rencontre tripartite entre les trois grands pouvoirs de la République, pour, selon M. Flux initiateur de la rencontre, discuter des « balises » des relations entre les trois instances et « conjuguer des objectifs solides pour la démocratie ».

Mais selon les observateurs, la rencontre aurait surtout été motivée par les récentes déclarations du président sur la légitimité des instances chargées de l’organisation des élections. Et la position de plus en plus radicale des sénateurs vis-à-vis du président, depuis, les récents scandales politico-judiciaires, dans lequel M. Bolsonaro est empêtré.