Les membres du Conseil électoral ont prêté serment hier mercredi 14 juillet à Sèmè City devant le président de la République Patrice Talon. Sacca Lafia, Adolphe Djima, Nicolas Assogba et Sanni Gounou ont tour à tour juré de remplir leur fonction avec loyauté, impartialité, équité et de garder secret les délibérations. Le numéro 1 béninois après avoir reçu leur serment les a renvoyés à l’exercice de leur fonction non sans leur prodiguer des conseils.

“Nous avons tracé la voie avec plus ou moins de bonheur”

« Vous prenez une succession difficile. Les sortants ont placé la barre trop haut. Si insuffisances il y a pu avoir pendant l’exercice des fonctions des sortants que vous saurez y remédier. Je veux espérer que en votre sein on observera la cohésion qui a pu exister entre les sortants…Je connais la plupart d’entre vous et je peux exprimer l’espoir, l’espérance que vous serez à la hauteur de la mission » a déclaré Patrice Talon.

Notons que les membres de la Céna sortante étaient à cette cérémonie d’installation du Conseil électoral. La vice-présidente sortante Geneviève Boko Nadjo n’a pas caché la fierté de l’équipe d’Emmanuel Tiando au regard de tout ce qu’elle a accompli. « Nous ne sommes pas peu fiers d’avoir été les pionniers de cette exaltante aventure. Nous avons tracé la voie avec plus ou moins de bonheur » a-t-elle déclaré, prodiguant ensuite des conseils aux membres du nouvel organe.

Talon a souhaité que le démissionnaire soit remplacé par une femme

« Nous demandons à ceux qui arrivent de suivre cette voie-là en essayant dans la mesure du possible de faire mieux que nous pour que le Bénin puisse toujours être la référence, le modèle en matière de commission électorale nationale autonome (Céna) » a exhorté Geneviève Boko Nadjo. Signalons que le Conseil électoral est constitué de cinq membres. Quatre seulement ont prêté serment hier mercredi. Le 5ème en l’occurrence Abou Boukari Adam Soulé, a démissionné. Patrice Talon a souhaité qu’il soit remplacé par une femme.