Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, les entreprises (du moins celles qui n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative) doivent respecter un certain nombre de règles pour assurer la sécurité de leurs employés et éviter la propagation du virus. Selon les secteurs d’activité, ces règles peuvent être plus précises comme dans l’hôtellerie et la restauration, le commerce ou encore les clubs de loisirs et de sport. Néanmoins, voici le socle de mesures de base à respecter.

L’obligation d’information

Effectivement, la loi oblige aux employeurs en toute logique à informer les employés des différentes mesures qui s’appliquent à l’entreprise, de leur possibilité de télétravailleur, mais aussi des gestes professionnels à adopter.

Le respect du port du masque

En vertu de l’article L. 4122-2 du Code du travail, l’employeur a l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques. Cela signifie donc que l’employeur a l’obligation de fournir des masques aux employés sur le lieu de travail. Ces masques doivent être parfaitement aux normes et il est préférable de se fournir en passant par Securimed par exemple. En effet, les fournisseurs spécialisés dans la vente de matériel médical proposent aussi des EPI en gros conditionnement pour les professionnels. En revanche, rien n’oblige l’employeur à fournir des masques pour le trajet reliant le travail et le domicile de l’employer.

Les produits d’hygiène et de désinfection

La loi impose aux entreprises de mettre à la disposition des employés et du public du gel hydrologique pour la désinfection des mains. Cela peut-être des flacons avec des poussoirs ou encore des distributeurs muraux par exemple. Ils doivent être placés dans des endroits stratégiques comme les entrées et les sorties, sur les comptoirs, sur les bureaux ou encore au niveau des toilettes et des pièces communes de repos. Là encore, la plupart des entreprises ont eu des besoins colossaux en matière de gel hydrologique. Seuls les fournisseurs de matériel professionnel et de matériel médical ont la possibilité de livrer en grande quantité et en gros conditionnement. Effectivement, à côté des fioles individuelles que l’on peut fournir aux employés et des flacons à disposer sur les comptoirs et aux w.c., il existe des bidons de 5 litres pour alimenter les distributeurs et recharger les flacons.

Appliquer les gestes barrière

Pour éviter la propagation du virus en entreprise, il faut veiller à appliquer les gestes barrière. En effet, il faut commencer par mettre en place un système de télétravail dans la mesure du possible et lorsque ce n’est pas le cas, imposer une distance minimum de 1 m entre les postes de travail afin de respecter les règles en matière de distanciation physique. Enfin, il est indispensable de mettre en place des parois de séparation entre les membres du personnel et le public lorsque cela est possible (au niveau des guichets, des bureaux ou des postes de caisse par exemple). Dans certains ERP, il est également possible d’appliquer des jauges.

Non seulement l’employeur a l’obligation de fournir les équipements pour garantir la sécurité des employés face à la Covid-19, mais il a aussi l’obligation de faire respecter les règles de distanciation sociale quitte à devoir prendre des mesures disciplinaires.