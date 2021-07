Une déclaration de l’ancien Premier ministre français, Edouard Philippe, sur un virus a suscité des réactions sur la toile. En effet, au cours du troisième volet de la série documentaire, Edouard Mon Pote de droite, l’ex-locataire de Matignon évoquait un éventuel virus, deux années avant la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

« On me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale »

Au cours de la séquence diffusée hier dimanche 04 juillet 2021, sur la chaîne de télévision France 5, Laurent Cibien, réalisateur du documentaire, a questionné Edouard Philippe concernant sa responsabilité sur les enjeux environnementaux. « Sur le réchauffement climatique, ça peut arriver de se dire peut-être que dans 5, 10, 20 ou 30 ans, on va me reprocher de ne pas avoir assez agi à ce moment-là, parce que c’était le moment de prendre des décisions. Tous les jours je pense ça, mais pas seulement sur ce sujet-là. Je me dis peut-être que dans cinq ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale, parce qu’il y aura un virus qu’on n’a pas vu venir » a-t-il répondu. Par la suite, il n’a pas fallu longtemps pour que ces propos attirent l’attention des internautes.

Ces derniers ont visiblement été surpris, d’autant plus que la pandémie de coronavirus a commencé au début de l’année dernière (2020), soit deux années après ces propos. « Edouard Philippe qui, en 2018, évoquait déjà un éventuel virus » a écrit un internaute sur Twitter. Un autre a également laissé voir sur le réseau de l’oiseau bleu : « Edouard Philippe qui parle d’un possible virus lors de ces entretiens dans le docu Édouard mon ami de droite.. @EPhilippe_LH quelle vision du futur ».

