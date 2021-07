En Europe les cas de contamination aux variants du Covid-19 connaissent une augmentation exponentielle. Une montée en puissance de la pandémie quitte inquiète les autorités mondiales de la santé. Ce mercredi, lors d’une conférence de presse, les responsables l’Organisation Mondiale de la Santé avait mis un point d’honneur à avertir les pays européens, pourtant parmi les mieux vaccinés, sur le danger d’une levée précipitée des récentes mesures de restrictions. Durant son point de presse le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que « le monde a atteint un point dangereux dans cette pandémie ».

4 millions de décès dus au COVID-19 enregistrés

« Nous venons de franchir le cap tragique des 4 millions de décès dus au COVID-19 enregistrés », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus. Mais en outre, aggravés « par des variantes à évolution rapide et une injustice choquante en matière de vaccination dans beaucoup trop de pays dans toutes les régions du monde, nous assistons à de fortes augmentations de cas et d’hospitalisations ». Autant de signaux qui avaient fait dire au Dr Ghebreyesus que « le monde a atteint un point dangereux dans cette pandémie ». Pour le directeur de l’OMS, c’est le moment ou jamais pour les nations de penser à une action collective contre la pandémie. Des actions concertées et des politiques régionales voire continentales.

« D’un point de vue moral, épidémiologique ou économique, le moment est venu pour le monde de se rassembler pour lutter collectivement contre cette pandémie. Il s’agit d’une autre occasion cruciale pour les dirigeants de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la phase aiguë de cette pandémie, en fournissant le financement nécessaire pour intensifier la fabrication et la distribution équitables d’outils de santé ». Une assertion à laquelle avait renchéri, toujours ce mercredi, Michael Ryan, épidémiologiste et chef des urgences de l’Organisation mondiale de la Santé.

Plus pragmatique, le Dr Ryan a lui exhorté les pays à faire preuve d’une extrême prudence lors de la levée des restrictions COVID-19 afin de « ne pas perdre les gains (…) réalisés ». Avec une « augmentation de 33% (des infections ndlr) dans la région européenne au cours de la semaine dernière », les dirigeants avaient de quoi s’inquiéter. Selon la presse européenne, les commentaires de l’épidémiologiste interviennent alors que le Royaume Uni, a dit se préparer à mettre fin à de nombreuses restrictions COVID-19 le 19 juillet et cela malgré l’accélération des infections à la variante Delta dans le monde.