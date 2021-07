La Tunisie n’est pas en reste des pays faisant face au nouveau coronavirus (covid-19) dans le monde. Selon les mots utilisés par la porte-parole du ministère tunisien de la santé, le pays est en proie à un « effondrement » de son système sanitaire, puisque les hôpitaux sont déjà débordés par la hausse des contaminations et des décès due à la covid-19.

L’aide comprendra deux unités de réanimation complètes

Face à cette situation, le royaume du Maroc a décidé de prêter main forte à son pays voisin. Selon un communiqué de la diplomatie marocaine, le roi Mohammed VI a ordonné l’envoi d’une aide médicale pour faire face à la pandémie. Celle-ci comprendra deux unités de réanimation complètes et autonomes, ayant une capacité totale de 100 lits. Par ailleurs, l’aide marocaine servira à traiter les malades en réanimation. En effet, elle comprendra deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33m3/heure et une centaine de respirateurs. Notons que les appels aux dons se multiplient à cause de la situation sanitaire en Tunisie.

Pour récolter de l’argent et du matériel médical, la représentation diplomatique tunisienne en France a lancé des appels à l’aide à l’endroit de la diaspora. Le lundi 12 juillet dernier, le chef de l’Etat français Emmanuel Macron a fait part de sa volonté d’augmenter l’aide aux pays fortement touchés par la pandémie du coronavirus, tout en ayant une pensée « particulière » pour la Tunisie.