Les personnes vivants avec le VIH sont exposées au risque d’avoir la forme grave du Covid-19 ou même de mourir. C’est le résultat d’une étude conduite par l’OMS sur une population de plus de 15.000 personnes qui sont infectées par le VIH. Ces personnes qui vivent dans 24 ans ont en moyenne 45 ans, et prenaient pour la plupart des antirétroviraux avant de commencer le traitement contre le Covid.

Selon nos informations, plus d’un tiers de cet échantillon a développé une forme grave du Covid. La même source indique que presque 23% des patients ont malheureusement perdu la vie à l’hôpital. A travers un communiqué, l’OMS a fait savoir que “l’infection au VIH est un facteur de risque significatif à la fois pour des formes sévères et critiques du Covid-19 au moment de l’hospitalisation, et pour la mortalité à l’hôpital“.

“La communauté internationale doit en faire davantage pour assurer aux pays fortement touchés par le VIH un accès immédiat aux vaccins contre le Covid. Il est inacceptable que moins de 3% [de la population] du continent africain ait reçu une dose de vaccin et moins de 1,5% en ait eu deux“, a affirmé de son côté, Adeeba Kamarulzaman, présidente de l’IAS (Société internationale sur le sida)