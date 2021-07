Avec la quatrième vague de la pandémie du coronavirus qui est actuellement en cours en France, les autorités ont annoncé le durcissement des mesures sanitaire avec le pass sanitaire qui implique l’obligation de vaccination pour certains corps de métier. Depuis plus d’une semaine, cette situation a fait descendre des milliers de Français dans les rues qui exigent l’annulation du pass dont le projet de loi de son extension a été définitivement adopté par le Parlement. Sur le plateau d’Europe1 ce mardi, le philosophe Michel Onfray a estimé que ce mécontentement des Français est le résultat de l’absence de « ligne claire » dans la politique du président Emmanuel Macron, contre le coronavirus.

« A un moment donné, les gens ne croient plus Emmanuel Macron et les complotistes sont très heureux de pouvoir dire ‘’comment pourrait-on croire quelqu’un qui nous balade depuis des mois ?’’ », a affirmé le philosophe. Pour ce dernier, le président de la République n’a pas une ligne claire de riposte contre la pandémie et perd apparemment les pédales. « A une époque, le vaccin AstraZeneca était formidable, puis un jour on nous a dit ‘’ah non, pas du tout, il ne faut plus le prendre’’. Puis le lendemain on nous a dit ‘’si, si, vous pouvez le prendre à nouveau’’ », a argumenté Onfray.

“On ne crée pas une république avec un claquement de doigts”

Selon le philosophe, cette situation fait qu’« il y a une espèce de mécontentement à l’endroit d’Emmanuel Macron » qui cristallise les colères. Par cette manière de faire du président de la République, Michel Onfray a estimé qu’il a perdu toute crédibilité auprès de ses concitoyens. « On ne crée pas une république avec un claquement de doigts », affirme-t-il. « On recrée une république (…) parce qu’on est un chef qui sait cheffer, c’est-à-dire lorsqu’on est respectable et respecté », ce qui n’est pas le cas pour Macron d’après lui.