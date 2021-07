Pour avoir ordonné à des soldats congolais d’infliger un « traitement dégradant et humiliant » à des mineurs illégaux en République démocratique du Congo, deux exploitants miniers chinois vont devoir se justifier devant la justice militaire du pays. « Deux Chinois ont utilisé deux militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) pour bastonner et maltraiter des exploitants artisanaux congolais dans la mine appelée Comis, localisée à Musonoyi, dans la province du Lualaba (sud-est) », a indiqué dans un communiqué le porte-parole de l’armée congolaise, le général-major Léon-Richard Kasonga.

Une vidéo de la scène qui a été partagée sur les réseaux sociaux où on voit deux militaires congolais en train de bastonner deux hommes plaqués sur le sol a suscité la colère et l’indignation et des internautes. Selon l’armée, le rôle des militaires est de protéger les personnes et leurs biens, et « tout militaire qui se laisserait embarquer dans une aventure analogue subira la rigueur de la loi ». Après avoir condamné l’acte avec la dernière rigueur, l’armée a annoncé avoir « procédé à l’arrestation puis au transfert de ces deux militaires et de leurs complices chinois à la justice militaire » afin d’être être jugés pour « incitation des militaires à commettre des actes contraires à leurs devoirs ».

De nombreux cas en Afrique

Dans le pays, les mineurs clandestins sont souvent victimes de ces actes de tortures en faisant incursion dans des mines attribuées légalement à des exploitants industriels congolais ou étrangers pour chercher des minerais. Le site sur lequel l’incident a eu lieu, est officiellement exploité par entreprise chinoise, ce qui ne justifie pas cet acte d’après un élu. Au-delà du Congo, les scènes du genre se produisent souvent dans de nombreux pays africains où on voit des Chinois en train de maltraiter des ouvriers africains sur des chantiers.