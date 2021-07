Les habitants de Dubaï ont été surpris par les inondations qui se sont produites ces derniers jours, chez eux. En effet, la ville faisait face à une grande sécheresse qui a poussé les autorités à prendre des mesures technologiques pour résoudre la situation. Ces dernières avaient donc mis en place « le programme de recherche des Émirats arabes unis pour la science de l’amélioration de la pluie », une initiative de recherche internationale conçue pour faire progresser la science et la technologie de l’amélioration de la pluie.

Les pluies étaient au rendez-vous

Les autorités émiraties ont utilisé la technique d’ensemencement des nuages, qui a pour objectif d’accroître la condensation des nuages dans le but de déclencher une averse, en utilisant des drones. L’application de cette technique a été un succès, puisque les pluies étaient au rendez-vous. Cependant, les pluies déclenchées ont provoqué des inondations. Ces dernières ont eu lieu à Dubaï et dans plusieurs villes voisines et ont duré plusieurs jours.

Plusieurs images de vents violents accompagnés de pluie ont fait le tour de la toile. Rappelons que plusieurs experts avaient alerté sur le fait que cette technique pourrait entrainer des inondations dangereuses.

الإمارات: هطول امطار غزيرة وتساقط حبات البرد على الوقن جنوب العين #مركز_العاصفة #منخفض_بحر_العرب

21-7-2021 pic.twitter.com/rVW9ucK9it — مركز العاصفة (@Storm_centre) July 21, 2021