Le Bénin a émis pour la première fois des obligations internationales dédiées au financement de projets à fort impact sur l’atteinte des ODD (Objectifs de Développement Durable des Nations Unies). Et le moins qu’on puisse dire c’est que l’opération a été un succès. Le pays a mobilisé 328 milliards de Fcfa, l’équivalent de 500 millions d’euros. L’échéance de remboursement est pour 2035. Les fonds sont uniquement réservés au financement de divers projets à caractère social et environnemental qui contribuent aux engagements du Bénin pour l’atteinte des ODD des Nations Unies.

Pour le gouvernement, « la réussite de cette opération est la preuve que les investisseurs ont adhéré aux réalisations et au programme social du gouvernement du président Patrice Talon , en lien avec son engagement de faire du quinquennat en cours un mandat hautement social ». L’exécutif informe par ailleurs que les Objectifs de Développement Durable et l’Agenda 2030 des Nations Unies sont au centre de la stratégie du Bénin depuis l’accession de Patrice Talon au pouvoir.

Un document qui a servi de support à la réalisation de l’opération

En 2018 par exemple, le pays a été retenu pour prendre part au programme pilote conjoint du FMI et de l’ONU portant sur l’évaluation des besoins de financement pour l’atteinte des ODD. « Un Document Cadre ODD préparé par la République du Bénin, destiné à organiser la gestion des fonds, a été évalué et validé par une institution spécialisée indépendante, Vigéo Eiris (groupe Moody’s), qui lui a attribué la meilleure notation possible, a servi de support à la réalisation de l’opération »