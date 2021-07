La fédération anglaise de football est montée au créneau pour dénoncer les propos à caractère raciste dont ont été victimes certains joueurs de l’équipe anglaise. En effet, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été lynchés sur les réseaux sociaux après avoir raté l’épreuve des tirs au but lors de la finale de l’Euro ce dimanche. Par le canal d’une publication qu’elle a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, la Fédération anglaise de football a témoigné tout son soutien aux joueurs et a fait remarquer qu’elle était consternée par la scène à laquelle elle assiste sur les médias sociaux.

“Nous sommes dégoûtés…”

«Nous sommes dégoûtés de voir que des membres de notre équipe, qui ont tout donné cet été, ont été soumis à des agressions discriminatoires en ligne après le match de ce soir», a laissé lire la fédération sur Twitter. «Nous soutenons nos joueurs», a-t-elle poursuivi. L’instance de direction du football anglais a qualifié de « répugnants » ces comportements enregistrés au cours de ces dernières heures avant de rappeler que les auteurs ne sont les bienvenus « parmi les supporters de cette équipe ».

Le cas Mbappé

Une enquête sera ouverte selon une annonce de la police de Londres. Notons que les mêmes réactions ont été enregistrées suite à la défaite de l’équipe de France face à la Suisse en huitième de finale de cette même compétition. Les origines des joueurs tels que Mbappé et Karim Benzema ont été pointées du doigt par certains internautes. Kylian Mbappé qui a raté un pénalty au cours de la rencontre a particulièrement été ciblé par les insultes à caractère raciste sur les réseaux sociaux. Une enquête est également ouverte dans ce cadre.