Les faits datent du 15 décembre 2019, quand un homme de 23 ans avait été arrêté après une rixe et conduit au commissariat central de Lille. Alors qu’il avait reçu une blessure à la tête, le médecin avait demandé à ce qu’il soit conduit à l’hôpital. Les deux fonctionnaires, un chef-geôlier et un gardien de la paix qui étaient venus pour conduire la mise en cause d’alors à l’hôpital ont été poursuivis pour des violences aggravées en réunion par personnes dépositaires de l’autorité publique.

Dans une vidéo de la scène qui a eu lieu dans le couloir des geôles et le sas du parking et diffusée au tribunal, on voit le chef-geôlier, 40 ans, porter une claque qui fait tomber le mis en cause qui était menotté. Il l’a ensuite traîné par terre avant de le jeter sur une chaise. Quant au gardien de la paix, le plus jeune 27 ans, avec une année d’expérience, il pousse la victime contre le mur et l’a ensuite immobilisé en le prenant par la gorge. Les actes avaient entraîné la prescription de deux jours d’ITT.

12 mois avaient été requis

Au cours du procès, la défense avait rappelé que la victime était sous l’effet de l’alcool, donc agressive et insultante, ce que l’intéressé a lui-même reconnu. 12 mois d’emprisonnement avec sursis simple et une interdiction définitive d’exercer avaient été requis par le ministère public. Finalement, les deux fonctionnaires ont été condamnés à six mois de prison avec sursis pour des violences sur un gardé à vue. Le tribunal n’a pas prononcé l’interdiction d’exercer. Il a également prononcé l’exclusion de la peine sur le bulletin n°2 de leur casier judiciaire.