Le ministre français de la Justice, Eric Dupond-Moretti depuis plus d’un mois avait fait l’objet d’une enquête judiciaire à la suite d’une plainte des plus grands syndicats de magistrats, déclarant qu’il était partial contre certains juges après des décennies de travail en tant qu’avocat et inapte à présider à la refonte du système judiciaire. Son bureau avait été perquisitionné dans le cadre de l’enquête sur les conflits d’intérêts. Ce vendredi 16 juillet, il a été mis en examen par la Cour de justice de la République pour prise illégale d’intérêts après 6h d’audition.

Alors que la majorité est derrière le ministre en lui apportant son soutien, des voix s’élèvent déjà du côté de la gauche et l’invitant à la démission. « Quand un ministre est mis en examen, il doit démissionner », avait déjà déclaré ce matin sur France Info, le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, avant même que le verdict ne tombe, reprenant des propos d’Emmanuel Macron en 2017. « Pour créer la confiance, il faut rester cohérent », a-t-il indiqué.

Réagir de manière républicaine

« Elle est belle la révolution démocratique Macron : première fois qu’un ministre de la Justice doit faire face à une mise en examen. Il ne peut tout simplement pas rester au gouvernement », a déclaré pour sa part Julien Bayou, secrétaire national des Verts. Pour le groupe socialiste au Sénat dont la réaction n’a également pas tardé, la mise en examen d’un garde des Sceaux en exercice est « une première dans l’histoire de la Ve République ». « Servir la République est un honneur. Éric Dupond-Moretti doit réagir de manière républicaine et proposer sa démission », ont estimé les socialistes.