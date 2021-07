En France, une femme d’origine sénégalaise a été condamnée pour sa participation à une arnaque sur le site web de petites annonces Le Bon Coin. Le tribunal correctionnel d’Alençon (commune de la région Normandie) lui a infligé une amende de 2 mille euros dont 1800 avec sursis pour recel d’escroquerie alors que le ministère public avait requis contre elle 105 heures de travaux d’intérêt général. Celle-ci était utilisée par les arnaqueurs pour encaisser l’argent issu de leurs arnaques.

Elle faisait ensuite le transfert vers le Bénin via Western Union. En moins d’un an, elle a reçu sur son compte bancaire un total de 14 mille 245 euros. Devant le tribunal d’Alençon ce 1er juillet, la sénégalaise a fait savoir qu’elle ignorait qu’il s’agissait d’arnaques. « Je ne savais pas que c’était une arnaque. Le notaire d’un ami décédé m’a contacté pour procéder à des virements dans le cadre d’un héritage » a-t-elle déclaré. Et pourtant à chaque transfert du virement reçu vers le Bénin elle gardait 10% comme commission.

Elle va indemniser la victime pour 20% du préjudice soit 192 euros

Il faut dire que c’est suite à une plainte déposée par une victime en décembre 2019 que la police a ouvert une enquête. La plaignante avait fait deux virements de 469 euros pour l’achat d’un appareil photo mais elle n’est jamais rentrée en possession du bien. Les agents ont étudié les coordonnées bancaires. C’est ainsi qu’ils ont découvert qu’elles appartenaient à la femme de 44 ans.

Plusieurs autres virements suspects sur le même compte bancaire ont attiré l’attention des gendarmes. Au total, la sénégalaise a perçu 14 mille 245 euros en moins d’un an. En plus des 2 mille euros d’amendes, la quadragénaire va devoir indemniser la victime pour 20% du préjudice soit 192 euros.