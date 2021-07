Un vétérinaire chinois est mort après avoir attrapé un virus venant des singes. Il s’agit en effet de l’Herpès B que ce dernier a contracté en laboratoire, il y a plusieurs mois. L’information a été donnée dans un rapport, le samedi 19 juillet 2021, par les autorités chinoises, qui ont souligné que le défunt était âgé de 53 ans.

Il avait eu de la fièvre

Ce dernier travaillait dans un centre qui étudie les primates. D’après le centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, il travaillait dans un institut de recherche spécialisé dans les primates non humains. Mais au cours du mois de mars dernier, il avait procédé à la dissection de deux singes déjà morts, qui étaient apparemment infectés. Les symptômes n’ont ensuite pas tardé à se manifester. Ainsi, un mois plus tard, il a eu de la fièvre, des vomissements et des nausées. Cependant, le 27 mai dernier, le virus a eu raison de lui. Par ailleurs, des responsables ont fait savoir que deux personnes qui étaient très proches de lui, à savoir une infirmière et un médecin ont été testés négatifs au virus.

Notons que l’Herpès B du singe est un virus mortel pour l’être humain, surtout quand celui-ci ne bénéficie pas de traitements adéquats. Selon le ministère de l’agriculture, lorsqu’il le contracte, les symptômes commencent dans l’intervalle de deux à six semaines, suite à la contamination. Au nombre de ceux-ci, nous avons une paralysie à proximité de la zone d’infection, des fourmillements ou encore des douleurs.