Naomi Osaka, la championne japonaise de tennis est un athlète particulière. Si la jeune joueuse de tennis avait fait la une de la presse avec ses fulgurantes victoires, notamment à l’Us open et à l’Open d’Australie ; elle a également marqué les esprits avec ses récents forfaits notamment au Roland-Garros et au tournoi de Wimbledon. La championne de 23 ans faisait cependant son grand retour en compétition sous les couleurs du Japon pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Un retour tout feu tout flamme avec une victoire lors de sa première sortie contre un adversaire chinois.

Naomi Osaka défait la chinoise Zheng Saisai

A Tokyo dimanche, alors que le numéro un mondiale Ashleigh Barty s’est effondrée au premier tour devant l’Espagnole Sara Sorribes, la 48e mondiale, la Japonaise Naomi Osaka s’est imposée d’affilée et a battu la chinoise Zheng Saisai. Osaka, la star de la cérémonie d’ouverture, c’est elle qui a allumé la flamme olympique, a défait la chinoise à son premier match depuis qu’elle a pris une pause de huit semaines pour raisons de « santé mentale ».

La japonaise n’avait pas joué depuis mai, lorsqu’elle avait quitté Roland-Garros en disant que les engagements médiatiques nuisaient à sa santé mentale. La grande question alors pour Tokyo n’était pas de savoir si elle gagnerait, mais si elle répondrait aux questions par la suite. Elle était obligée de traverser la “zone mixte” mais n’était pas obligée de s’arrêter et de parler. Elle a choisi de parler.

« J’ai l’impression que je me concentre plus que tout sur cours de tennis. Jouer aux Jeux olympiques est un de mes rêves depuis que je suis enfant, j’ai l’impression que la pause que j’ai prise était très nécessaire, mais je me sens définitivement un peu rafraîchie et heureuse à nouveau », a déclaré Osaka. Âgé de 23 ans, Osaka tente de devenir le premier champion olympique de tennis du Japon. Elle affrontera la Suisse Viktorija Golubic lundi pour une place pour les huitièmes de finale du tournoi olympique. Et Osaka est désormais clairement la favorite pour l’or après la défaite d’Ashleigh Barty.