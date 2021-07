Plus d’un an et demi après l’apparition des premiers cas de coronavirus, la maladie continue de sévir dans le monde et fait de nombreuses victimes. Il faut rappeler que les premiers cas connus de la maladie jusqu’à ce jour ont été détectés en Chine. La question de l’origine du nouveau coronavirus est encore au cœur de l’actualité. Sur ce sujet, de nombreuses théories ont déjà été avancées. Plusieurs pays dont les USA évoquent la théorie de fuite d’un laboratoire chinois.

Cette théorie est totalement rejetée par la autorités chinoises qui de leurs côtés émettent l’hypothèse que la maladie a plutôt été importée dans le pays. Les complotistes eux aussi ont leur théorie que nous n’évoquerons pas tout de suite. La semaine dernière, l’OMS à travers son chef Tedros Adhanom Ghebreyesus a suggéré un audit des laboratoires dans les zones où les premiers cas du Covid ont été détectés.

Arrogance envers la science

Hier jeudi, les autorités chinoises ont répondu au patron de l’OMS. Par la voix de Zeng Yixin, vice-ministre chinois de la Santé, la Chine parle de «manque de respect pour le bon sens et une arrogance envers la science» après la proposition du patron de l’OMS. Il a par ailleurs qualifié de « rumeur » l’hypothèse sur l’origine du virus qui s’appuie sur la fuite d’un laboratoire. Les USA n’ont pas tardé à réagir après la sortie de cet officiel chinois. Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, a pour sa part qualifié d’«irresponsable» et de «dangereuse» l’attitude des autorités chinoises. «Ce n’est pas le moment de faire obstruction», martèle la porte-parole de la Maison-Blanche.