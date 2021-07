La production à grande échelle de plants de palmier à huile sélectionnés était au cœur des échanges entre le ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui et les responsables de l’Agence territoriale du développement agricole pôle 6, les directeurs départementaux de l’agriculture de l’élevage de la pêche de l’Ouémé Plateau et d’autres acteurs de la filière palmier à huile. Cette séance de travail s’est déroulée le jeudi dernier à Pobè dans le département du Plateau.

Lors des échanges avec ses vis-à-vis et sur le terrain, Gaston Dossouhoui a pu se faire une idée de la situation qui prévaut au niveau des pépiniéristes et des coopératives d’aménagement. Il s’agit de la localisation et de la catégorisation de ces pépiniéristes, les taux de réussite de la production des plants par ceux-ci et les coopératives d’aménagement rural, de même que les niveaux de vente sur les pépinières. L’autre question abordée par les pépiniéristes et les coopératives d’aménagement rural avec le ministre, c’est le respect des itinéraires techniques, des engagements et de la solvabilité à leur niveau.

“Dans le passé, nous livrions 1,2 millions de noix prégermées aux populations”

Par ailleurs, le ministre Dossouhoui a pu s’informer de la capacité réelle des pépiniéristes à assurer une production importante de plants, les prévisions d’emblavure des coopératives d’aménagement rural sur les deux prochaines années et le niveau de plantation par lesdites coopératives. Après avoir fait le tour d’horizon de ces questions et des préoccupations de ses vis-à-vis, le ministre a laissé entendre que cette rencontre, l’a rassuré sur la capacité du Bénin à produire plus de noix prégermées. « La rencontre de ce jour m’a rassuré. Si dans le passé, nous livrions 1,2 millions de noix prégermées aux populations, l’année à venir, nous allons livrer plus de 2,5 millions » a-t-il déclaré.