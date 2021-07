L’immigration clandestine est toujours d’actualité. En effet, chaque année, le nombre de candidats à l’immigration clandestine augmentent. Malheureusement pendant la traversée des eaux, il arrive que parfois certains d’entres eux perdent la vie. Mais ce risque ne semble pas effrayer de nombreuses personnes qui chaque année tentent leur chance en espérant rejoindre “la terre promise” selon eux.

Malgré les multiples appels à la sensibilisation et les mesures prises pour freiner le phénomène, ils sont de plus en plus nombreux à risquer leurs vies quitte à mourir en mer en tentant de rejoindre l’Europe. Ce mercredi 14 juillet, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a publié un rapport qui rend compte du nombre de décès en mer au premier semestre de cette année.

Ce qu’il faut retenir est que le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l’Europe a plus que doublé comparativement aux deux précédentes années. En effet, selon les chiffres de l’OIM, 674 sont mortes en 2019 en essayant de rallier l’Europe pendant le premier semestre de l’année alors qu’en 2020, 513 avaient péri au cours de la même période contre au moins 1.146 personnes cette année. Une situation préoccupante qui amène l’organisation internationale à appeler à des actions des Etats.